Хабаровских детей с пороком сердца обследовали корейские медики

//Здоровье 13+

18 сентября 2019, 10:25 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Кардиологи из клиники «Сечжон» Южной Кореи посетили краевую столицу, чтобы провести обследование детей с пороками сердца. Некоторые из обследованных отправятся в Корею на лечение.

Посещение медиками краевого центра состоялось в рамках сотрудничества между городами-побратимами Хабаровском и Пучоном. Сотрудничество же с самой клиникой налажено еще с 2002 года. Корейские кардиологи в этот раз смогли обследовать три десятка хабаровских детей. Всего лечение в корейской клинике смогли пройти 66 юных хабаровчан.

В «Сечжон» отправятся маленькие пациенты, жизни которых угрожает болезнь, а оперативное вмешательство неизбежно. Также корейская сторона возьмет на себя расходы по перелету детей.