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Хабаровских детей с пороком сердца обследовали корейские медики
18 сентября 2019, 10:25 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Кардиологи из клиники «Сечжон» Южной Кореи посетили краевую столицу, чтобы провести обследование детей с пороками сердца. Некоторые из обследованных отправятся в Корею на лечение.
Посещение медиками краевого центра состоялось в рамках сотрудничества между городами-побратимами Хабаровском и Пучоном. Сотрудничество же с самой клиникой налажено еще с 2002 года. Корейские кардиологи в этот раз смогли обследовать три десятка хабаровских детей. Всего лечение в корейской клинике смогли пройти 66 юных хабаровчан.
В «Сечжон» отправятся маленькие пациенты, жизни которых угрожает болезнь, а оперативное вмешательство неизбежно. Также корейская сторона возьмет на себя расходы по перелету детей.