Врач-онколог поддержал практику стимулировать врачей за раннее выявление рака

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17 сентября 2019, 21:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Онколог Андрей Каприн считает, что поощрение медработников в случаях выявления у пациентов рака на ранних стадиях может увеличить выявляемость онкозаболеваний в стране.

«Были споры о том, насколько оправдано введение материального стимулирования врачей за раннее выявление рака, противники говорили, что будет много "ложно отрицательных" и "ложно положительных случаев", неоправданно возрастет нагрузка нагрузка на онкологов», - сказал врач.



При этом он отметил, что в тех регионах страны, где уже введена такая практика, подобные меры помогают на ранних стадиях диагностировать онкологию и начать своевременное лечение, передаёт «Российская газета».