Как избежать мигрени?

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17 сентября 2019, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Мигрень является частой проблемой для многих людей, однако, она не начинается без причины. Диетолог Ханна Брэй рассказала, как распознать приближение мигрени и избавить себя от боли.

Одним из признаков приближающейся мигрени является тугоподвижность шеи и задержка жидкости в организме за 48 часов до начала головной боли. В таком случае лучше заранее начать принимать необходимые лекарства или устроить себе отдых в прохладной темной комнате. Также избавиться от приступов мигрени поможет регулярное употребление большого количества воды.

Если предотвратить головные боли не удалось, то справиться с ними поможет запах лавандового масла. Также эффективными могут стать уменьшение стресса, отказ от спиртного, противовоспалительная диета и мятное масло, которое следует наносить на лоб и виски.