Врач-онколог рассказал об этапах выявления опухолей головного мозга

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17 сентября 2019, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В России уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга составляет 23 случая на 100 тыс. населения, как сообщил ранее эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков. Об этом пишет RT.

Врач-онколог Андрей Пылев, в свою очередь, рассказал в эфире НСН, что ни в одной стране нет возможности выявлять опухоль мозга на самых ранних стадиях: "Так таковых скрининговых программ для первичных опухолей головного мозга – биобластом - не существует ни в одной стране мира. Мы не можем условно здоровое население обследовать на предмет исключения первичных опухолей головного мозга".