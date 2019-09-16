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Тринадцать возможных симптомов появления раковой опухоли обозначили онкологи
16 сентября 2019, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]
Онкологи перечислили тринадцать симптомов, которые могут свидетельствовать о появлении в человеческом организме злокачественного новообразования. Об этом идет речь материале, который выложили некоторое время назад в блогосфере.
Как отмечает один из каналов в «Яндекс. Дзен», необходимо пройти обследование у специалистов, если присутствуют:
1. кашель с кровью, который не прекращается в течение двух недель;
2. частое и болезненное мочеиспускание;
3. сбои в работе кишечника;
4. анемия;
5. ночная потливость;
6. изменение размера и внешнего вида родинок;
7. уплотнение молочных желез;
8. долгое заживление язв на коже и в ротовой полости;
9. резкое похудение;
10. трудности с глотанием;
11. изжога;
12. охриплость голоса, наблюдающаяся на протяжении трех недель;
13. увеличение лимфоузлов.