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//Здоровье 13+

Тринадцать возможных симптомов появления раковой опухоли обозначили онкологи

16 сентября 2019, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: imagefruit / globallookpress.com
фото: imagefruit / globallookpress.com

Онкологи перечислили тринадцать симптомов, которые могут свидетельствовать о появлении в человеческом организме злокачественного новообразования. Об этом идет речь материале, который выложили некоторое время назад в блогосфере.

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Как отмечает один из каналов в «Яндекс. Дзен», необходимо пройти обследование у специалистов, если присутствуют:

1. кашель с кровью, который не прекращается в течение двух недель;

2. частое и болезненное мочеиспускание;

3. сбои в работе кишечника;

4. анемия;

5. ночная потливость;

6. изменение размера и внешнего вида родинок;

7. уплотнение молочных желез;

8. долгое заживление язв на коже и в ротовой полости;

9. резкое похудение;

10. трудности с глотанием;

11. изжога;

12. охриплость голоса, наблюдающаяся на протяжении трех недель;

13. увеличение лимфоузлов.

 

ДЦ

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