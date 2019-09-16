Тринадцать возможных симптомов появления раковой опухоли обозначили онкологи

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16 сентября 2019, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: imagefruit / globallookpress.com

Онкологи перечислили тринадцать симптомов, которые могут свидетельствовать о появлении в человеческом организме злокачественного новообразования. Об этом идет речь материале, который выложили некоторое время назад в блогосфере.

Как отмечает один из каналов в «Яндекс. Дзен», необходимо пройти обследование у специалистов, если присутствуют:

1. кашель с кровью, который не прекращается в течение двух недель;

2. частое и болезненное мочеиспускание;

3. сбои в работе кишечника;

4. анемия;

5. ночная потливость;

6. изменение размера и внешнего вида родинок;

7. уплотнение молочных желез;

8. долгое заживление язв на коже и в ротовой полости;

9. резкое похудение;

10. трудности с глотанием;

11. изжога;

12. охриплость голоса, наблюдающаяся на протяжении трех недель;

13. увеличение лимфоузлов.