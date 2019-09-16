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Шесть правил защиты от рака перечислили эксперты в области здравоохранения
16 сентября 2019, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в сфере медицины назвали шесть правил, которым необходимо следовать, чтобы избежать образования в организме злокачественной опухоли. Данная информация содержится в публикации, выложенной некоторое время назад в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», люди, которые хотят защититься от рака, должны:
1. избегать курения, в том числе пассивного;
2. правильно питаться;
3. регулярно заниматься физическими упражнениями, больше двигаться;
4. контролировать свой вес;
5. ограничить время нахождения под палящим солнцем;
6. не забывать про витамин D.
Ранее в понедельник сообщалось, что эксперты подсказали пять способов профилактики «тихого инсульта».