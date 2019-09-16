На предрасположенность к депрессии влияет дата рождения

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16 сентября 2019, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Большую предрасположенность к депрессии и стрессам имеют люди, которые родились зимой или осенью, рассказали исследователи из университета Кардиффа. Причиной стало высокое количество гормона кортизола.

Отмечается, что у «осенних» и «зимних» детей в крови содержится больше кортизола, который в народе именуют «гормоном стресса». Учёные замерили уровень кортизола у 300 беременных женщин и выяснили, что те, чьи роды пришлись на холодное время года, имеют на 20% больше гормона, чем женщины, которым посчастливилось рожать весной или летом, передаёт Daily Mail.

Врачи отметили, что повышение уровня кортизола у беременных является нормальным явлением, однако подобная связь со временем года ещё до конца не ясна.