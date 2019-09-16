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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

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Эксперты объяснили, в чем польза ежедневного употребления авокадо

16 сентября 2019, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Эксперты объяснили пользу ежедневного употребления авокадо. Они научно доказали, что благодаря авокадо улучшается общее состояние организма и сокращается риск возникновения катаракты.

Авокадо нужен для профилактики гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, так как в нем много калия. Также продукт защищает от переедания и позволяет быстро и надолго утолить голод, поэтому плод - хороший помощник в процессе похудения, пишет портал "Дни24".

АГ

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