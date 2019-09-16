Эксперты объяснили, в чем польза ежедневного употребления авокадо

//Здоровье 13+

16 сентября 2019, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Эксперты объяснили пользу ежедневного употребления авокадо. Они научно доказали, что благодаря авокадо улучшается общее состояние организма и сокращается риск возникновения катаракты.

Авокадо нужен для профилактики гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, так как в нем много калия. Также продукт защищает от переедания и позволяет быстро и надолго утолить голод, поэтому плод - хороший помощник в процессе похудения, пишет портал "Дни24".