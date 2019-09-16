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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

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Ученые рассказали, как парацетамол во время беременности может сказаться на детях

16 сентября 2019, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Великобритании учёные рассказали, как употребление парацетамола во время беременности влияет на развитие ребёнка. Отмечается, что лекарственный препарат сильнее сказывается на мальчиках, чем на девочках.

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Врачи исследовали 14 тысяч детей в возрасте до 11 лет. Проверялся темперамент, память, IQ и уровень дошкольного развития. Оказалось, что дети, чьи матери во время беременности принимали парацетамол, в первые годы жизни более склонны к гиперактивности и рассеянному вниманию, передаёт Мир24. Врачи подчёркивают, что на результаты исследования не оказывали влияние социальные факторы и причины, по которым беременные женщины принимали препарат.

АБ

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