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Ученые рассказали, как парацетамол во время беременности может сказаться на детях
16 сентября 2019, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]
В Великобритании учёные рассказали, как употребление парацетамола во время беременности влияет на развитие ребёнка. Отмечается, что лекарственный препарат сильнее сказывается на мальчиках, чем на девочках.
Врачи исследовали 14 тысяч детей в возрасте до 11 лет. Проверялся темперамент, память, IQ и уровень дошкольного развития. Оказалось, что дети, чьи матери во время беременности принимали парацетамол, в первые годы жизни более склонны к гиперактивности и рассеянному вниманию, передаёт Мир24. Врачи подчёркивают, что на результаты исследования не оказывали влияние социальные факторы и причины, по которым беременные женщины принимали препарат.