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//Здоровье 13+

Эксперты назвали способы избавления от прыщей навсегда

15 сентября 2019, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты назвали способы избавления от прыщей навсегда
Фото: pixabay.com

Диетологи рассказали, что есть эффективный способ избавиться от прыщей и постакне навсегда. Врачи уверены, что чаще всего проблема решается коррекцией питания.

Прыщи на лице могут появиться из-за неправильного питания, стресса, гормональных нарушений. Иногда люди страдают от акне в связи с наследственной предрасположенности, а также в результате заболеваний пищеварительной системы, сообщает портал "Дни24". Диетологи советуют включить в рацион больше зеленых овощей и тщательно ухаживать за кожей.

АГ

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