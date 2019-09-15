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Диетологи раскрыли секреты правильного питания в холода

15 сентября 2019, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Диетологи раскрыли секреты правильного питания в холода
Фото: pixabay.com

Диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно питаться в осенний период, чтобы было и весело, и полезно.

Осенью вообще не бывает авитаминоза, рассказали эксперты. "Можно скушать темный шоколад с орехами, кофе с ним, кусочек посмаковать — очень даже хорошо. А до этого съесть пасту с морепродуктами — они отлично повышают настроение", - отметила диетолог в интервью изданию "Вечерняя Москва".

Также исследователи рассказали, что считать кофе наркотиком неправильно, ведь этот горячий напиток относится к аптогенам (называют вещества, повышающие человеческую сопротивляемость разным физическим, химическим и биологическим воздействиям). Об этом сообщает портал "Дни24".

АГ

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