Российский эксперт назвал главные факторы развития рака

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, которые влияют на развитие онкологического заболевания. По его словам, только 20% зависит от генетической предрасположенности.

"Есть доказанные факторы, которые влияют на возникновение онкологических заболеваний, - это курение, алкоголь, вирус папилломы человека, малоподвижный образ жизни", - передаёт слова врача "Интерфакс".

Каприн объяснил, что алкоголь может быть причиной возникновения рака печени и поджелудочной железы, инфекция Helicobacter pylori - желудка, а вирус папилломы человека повышает риск возникновения рака шейки матки. Он отметил, что сейчас самыми распространёнными вида онкологии являются рак молочной железы и шейки матки - у женщин и рак легких, желудка и предстательной железы - у мужчин, а вот рак кожи агрессивно "поражает" всех.

Врач добавил, что образ жизни играет главную роль в развитии заболевания, поэтому стоит регулярно проводить осмотры, чтобы выявить опухоль на более ранней стадии.

"Чем раньше мы диагностируем опухоль, тем больше шансов ее победить", - подчеркнул он.