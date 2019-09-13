Врач-диетолог рассказала, чем можно заменить мясо птицы

Употребление курицы и другого мяса птицы может повышать риск развития рака простаты, неходжкинских лимфом и злокачественной меланомы, рассказали онкологи из Оксфордского университета, пишет журнал Journal of Epidemiology and Community Health.

В свою очередь, врач-диетолог Анжелика Дюваль объяснила изданию «Вечерняя Москва», чем можно заменить мясо птицы, чтобы себя обезопасить: "Самым безопасным видом мяса я считаю индейку, в частности ее грудку. Не зря она используется в детском питании в силу своей чувствительности к различным добавкам в корм и к лекарственным препаратам. Поэтому среди индеек повышена смертность, но и содержание лишних веществ в мясе будет меньше".

Также как отмечает портал "Дни24", ученые рекомендуют употреблять курицу и индейку людям, страдающим гипертиреозом, так как это положительно скажется на работе щитовидной железы.