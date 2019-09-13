Сотрудники школы общественного здравоохранения Блумберг при университете Джона Хопкинса пришли к выводу, что пребывание в соцсетях более 3 часов в день угрожает психическому здоровью подростков.

Эксперты изучили взаимосвязь между проведением времени в социальных сетях и психическими проблемами у 6,5 тысяч подростков 12-15 лет. Оказалось, что симптомы депрессии и тревоги чаще испытывали те из них, кто посвящал виртуальному общению 3 часа ежедневно и больше.

Ученые призывают родителей ограничивать ежедневное пребывание их детей в соцсетях, сообщает журнал "Здоровье".