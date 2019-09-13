Список возможных признаков появления раковой опухоли составили российские врачи

Отечественные врачи-онкологи составили список симптомов, которые могут свидетельствовать о появлении в человеческом организме злокачественной опухоли. Данной теме посвящена заметка, опубликованная в сети.



Портал medikforum.ru пишет, что обратиться к специалисту необходимо, если наблюдаются:

1. беспричинное повышение температуры тела;

2. внезапные и резкие внутренние боли;

3. кровь в моче и кале;

4. образования на слизистой во рту и пятна на губах;

5. похудение без изменений в рационе питания и образа жизни;

6. накатывающее волнами ощущение усталости и сонливости;

7. длительный кашель.

Ранее сегодня сообщалось, что медики обозначили симптомы, которые предупреждают о проблемах с сердцем.