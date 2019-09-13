Список возможных признаков появления раковой опухоли составили российские врачи
13 сентября 2019, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]
Отечественные врачи-онкологи составили список симптомов, которые могут свидетельствовать о появлении в человеческом организме злокачественной опухоли. Данной теме посвящена заметка, опубликованная в сети.
Портал medikforum.ru пишет, что обратиться к специалисту необходимо, если наблюдаются:
1. беспричинное повышение температуры тела;
2. внезапные и резкие внутренние боли;
3. кровь в моче и кале;
4. образования на слизистой во рту и пятна на губах;
5. похудение без изменений в рационе питания и образа жизни;
6. накатывающее волнами ощущение усталости и сонливости;
7. длительный кашель.
Ранее сегодня сообщалось, что медики обозначили симптомы, которые предупреждают о проблемах с сердцем.