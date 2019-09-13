Перечислены десять сигналов организма о развивающемся инсульте головного мозга

Обозначены десять сигналов человеческого организма о развивающемся инсульте головного мозга. Соответствующая информация содержится в посте, который появился некоторое время назад в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», обеспокоиться необходимо, если наблюдаются следующие симптомы:

1. бессвязная речь;

2. проблемы с координацией движений;

3. неестественные гримасы на лице;

4. головокружение;

5. помутнение зрения;

6. внезапная головная боль;

7. лицевой паралич;

8. истощение и усталость;

9. икота;

10. отдышка и тахикардия.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что медики посоветовали три способа справиться с гипертонией без лекарственных препаратов.