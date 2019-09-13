Перечислены десять сигналов организма о развивающемся инсульте головного мозга
13 сентября 2019, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]
Обозначены десять сигналов человеческого организма о развивающемся инсульте головного мозга. Соответствующая информация содержится в посте, который появился некоторое время назад в российской блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», обеспокоиться необходимо, если наблюдаются следующие симптомы:
1. бессвязная речь;
2. проблемы с координацией движений;
3. неестественные гримасы на лице;
4. головокружение;
5. помутнение зрения;
6. внезапная головная боль;
7. лицевой паралич;
8. истощение и усталость;
9. икота;
10. отдышка и тахикардия.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что медики посоветовали три способа справиться с гипертонией без лекарственных препаратов.