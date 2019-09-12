Врачи высказались о резонансном заявлении доктора, предложившего есть человечину

Телеведущая Елена Малышева оценила корреспонденту телеканала "360" идею шведского ученого Магнуса Содерлунда есть мясо умершего человека для того, чтобы решить проблемы продовольственной устойчивости в будущем.

Корреспондент Nation News обсудил нейрофизиологом Семеном Гальпериным предложенную идею. "Я так понимаю, что программа Малышевой не является научной, а, скорее, развлекательной, этим все и объясняется. Но опираться на материалы ведущих не стоит. Откуда вообще специалисты могут знать, что происходит в обществе сейчас, ведь каннибализм всегда был закрытой темой, о которой не принято рассуждать. Никто никаких научных исследований по этому поводу не проводил, так что нам трудно понять пользу обсуждаемого явления", - заявил врач.