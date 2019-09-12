Врач рассказал, какие продукты помогают организму восстанавливаться

Доктор Уильям Ли из Америки рассказал, какие продукты помогают поддерживать работу стволовых клеток в человеческом организме. Специалист отметил, что стволовые клетки помогают организму восстанавливаться после травм.

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«Каждый раз, когда человек травмируется или у него развивается какое-либо заболевание, его стволовые клетки начинают активно действовать. Благодаря этому восстанавливаются изношенные клетки», - объяснил доктор.

Он отметил, что нормальной работе стволовых клеток способствует включение в рацион таких продуктов, как чёрный шоколад, зелёный чай и куркума, передаёт «Российская газета».