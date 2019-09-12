Врач рассказал, какие продукты помогают организму восстанавливаться
12 сентября 2019, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]
Доктор Уильям Ли из Америки рассказал, какие продукты помогают поддерживать работу стволовых клеток в человеческом организме. Специалист отметил, что стволовые клетки помогают организму восстанавливаться после травм.
«Каждый раз, когда человек травмируется или у него развивается какое-либо заболевание, его стволовые клетки начинают активно действовать. Благодаря этому восстанавливаются изношенные клетки», - объяснил доктор.
Он отметил, что нормальной работе стволовых клеток способствует включение в рацион таких продуктов, как чёрный шоколад, зелёный чай и куркума, передаёт «Российская газета».