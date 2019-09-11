Эксперты рассказали, какие продукты помогут очистить печень от токсинов

Эксперты перечислили перечень продуктов, которые могут помочь очистить печень от токсинов. После нормализации работы печени положительный эффект почувствует весь организм, пишет портал "Слово и Дело".

Эксперты советуют включить в свой рацион чеснок, богатый серой, активирующей соединения в органе и усиливая таким образом его фильтрацию. Также свекла в состоянии защитить желчные протоки, пока куркума отлично стимулирует процесс регенерации клеток, ускоряя производство желчи. В составе авокадо есть вещества, предотвращающие воздействие на печень галактозамина, сообщает портал "Актуальные новости".