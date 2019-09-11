Эксперты рассказали, какие продукты помогут очистить печень от токсинов
11 сентября 2019, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты перечислили перечень продуктов, которые могут помочь очистить печень от токсинов. После нормализации работы печени положительный эффект почувствует весь организм, пишет портал "Слово и Дело".
Эксперты советуют включить в свой рацион чеснок, богатый серой, активирующей соединения в органе и усиливая таким образом его фильтрацию. Также свекла в состоянии защитить желчные протоки, пока куркума отлично стимулирует процесс регенерации клеток, ускоряя производство желчи. В составе авокадо есть вещества, предотвращающие воздействие на печень галактозамина, сообщает портал "Актуальные новости".