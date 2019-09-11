В Китае создали новый метод ранней диагностики онкологии

Китайские ученые провели ряд исследований и разработали принципиально новый метод определения микроРНК, благодаря которому появляется возможность диагностировать разные виды рака на ранней стадии.

Напомним, аномальная экспрессия некоторых МикроРНК – малых некодирующих молекул РНК – нередко фиксируется в патологических клетках.

Ученые Сучжоуского института биомедицинской инженерии и технологий при Академии наук КНР предложили использовать принцип радиометрического зондирования для чувствительной и селективной детекции микроРНК. Как сообщает "Свободная пресса", данный метод базируется на сочетании нанокластеров серебра с гибридизационной цепной реакцией.

Такой подход поможет не только в выявлении микроРНК в крови, но и позволит определить места поражений, уточняет газета "Жэньминь жибао он-лайн".