Ученые назвали самые опасные причины, которые влияют на перепады настроения

Исследователи назвали самые опасные причины, влияющие на изменение настроения. Его перепады следует связывать с химическим дисбалансом в головном мозге, который появляется благодаря некоторым лекарственным препаратам.

Значительное воздействие на настроение оказывают гормональные колебания (особенно в период подросткового пубертата, беременности, ПМС и менопаузы). Организм в это время особенно подвержен изменениям. Необходимо более осторожно относиться к приему лекарств, потому что вспышки гнева указывают на симптомы, вызываемые препаратами, пишет портал "Актуальные новости".