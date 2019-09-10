Эксперты назвали полезные для здоровья человека свойства лука
10 сентября 2019, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]
Врачи назвали полезные для организма человека свойства лука. Оказывается, употребление лука защищает от онкологических заболеваний, а также улучшает работу сердечно-сосудистой системы и помогает нормализовать показатели уровня сахара в крови.
Также употребление этого овоща помогает нормализовать сон и состояние центральной нервной системы. Лук положительно влияет на пищеварение. Содержащиеся в нем полифенолы и кверцетин снижают уровень сахара в крови, рассказали ученые. Об этом пишет портал "Актуальные новости".