Врачи рассказали, откуда у детей до трёх лет лишний вес

Педиатр Ольга Лукоянова объяснила, какие продукты нельзя вводить в рацион маленьких детей, чтобы у тех не начались проблемы с весом. По словам специалиста, каждый четвертый ребенок в возрасте от года до трёх имеет лишний вес.

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«Молочный шоколад представлен у 40% детей на втором году жизни, у 80% - на третьем году жизни... Анализ антропометрических параметров детей выявил не радостную картину – у нас практически каждый четвертый ребенок на втором году жизни имеет избыток массы тела», - объяснила Лукоянова.

По её словам, маленьким детям не рекомендуется давать продукты, в составе которых присутствуют искусственные красители, маргарин, ароматизаторы, разрыхлитель и заменители сахара, передаёт РИА Новости.