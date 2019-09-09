Семь предупреждающих о развитии злокачественной опухоли симптомов назвали медики

Специалисты в области медицины обозначили семь признаков, предупреждающих о развитии онкологического заболевания. Соответствующая информация содержится в материале, который появился некоторое время назад в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», обеспокоиться необходимо, если наблюдаются следующие симптомы:

1. нарушения стула и мочеиспускания;

2. хронические кожные язвы;

3. патологические выделения;

4. узлы, опухоли в разных местах;

5. затруднения при глотании;

6. хронический кашель;

7. субфебрильная температура без причины.

Ранее в понедельник сообщалось, что эксперты назвали шесть ранних сигналов организма о развитии инсульта.