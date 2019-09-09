Семь предупреждающих о развитии злокачественной опухоли симптомов назвали медики
9 сентября 2019, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в области медицины обозначили семь признаков, предупреждающих о развитии онкологического заболевания. Соответствующая информация содержится в материале, который появился некоторое время назад в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», обеспокоиться необходимо, если наблюдаются следующие симптомы:
1. нарушения стула и мочеиспускания;
2. хронические кожные язвы;
3. патологические выделения;
4. узлы, опухоли в разных местах;
5. затруднения при глотании;
6. хронический кашель;
7. субфебрильная температура без причины.
Ранее в понедельник сообщалось, что эксперты назвали шесть ранних сигналов организма о развитии инсульта.