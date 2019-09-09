Перечислены четыре способа снижения давления без лекарств в домашних условиях

Названы четыре способа снижения артериального давления без лекарственных препаратов в домашних условиях. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся некоторое время назад в блогосфере.

Канал «Опыт человечества» в «Яндекс. Дзен» пишет, что при обострении гипертонической болезни необходимо:

1. одеться потеплее, если произошло переохлаждение;

2. опустошить мочевой пузырь;

3. выпить почечный чай;

4. сделать массаж для снятия спазма мышц шеи и улучшения циркуляции крови в шейном отделе.

Ранее сегодня сообщалось, что исследователи из Швеции определили возможный признак скорого инфаркта миокарда. Речь идет о лишних килограммах.