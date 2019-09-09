Возможный признак скорого инфаркта у мужчин определили шведские специалисты

Шведские специалисты в сфере здравоохранения определили предполагаемый признак скорого инфаркта миокарда у мужчин. Об этом рассказывается в материале, который появился некоторое время назад на страницах отечественных СМИ.

Как пишет «Российская газета», обеспокоиться следует тем мужчинам, которые имеют лишние килограммы. По итогам проведенного учеными исследования выяснилось, что высокий индекс массы тела значительно повышает риск инфаркта.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперты подсказали простой способ снизить вероятность смерти от инсульта головного мозга. Речь идет о регулярном употреблении орехов.