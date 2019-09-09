Простой способ снизить риск смерти от инсульта мозга подсказали исследователи

Эксперты в области здравоохранения посоветовали простой способ значительно снизить риск смерти от инсульта головного мозга. Об этом идет речь в публикации, появившейся в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», специалисты, представившие результаты своего исследования на конгрессе, состоявшемся в Париже, выявили благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему орехов. Их необходимо употреблять не реже двух раз в неделю, говорится в процитированном материале.

Ранее сообщалось, что медики обозначили семь возможных сигналов человеческого организма о скорой остановке сердца.