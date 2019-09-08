Диетолог: Россияне потребляют огромное количество соли

Специалисты Европейского общества кардиологов пришли к выводу, что высокое потребление натрия в виде пищевой соли незначительно способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний или увеличению риска смертности.

Врач-диетолог Лидия Ионова объяснила, что речь идет о чрезмерном потреблении соли, то есть более шести граммов, что оказывает неблагоприятное воздействие. "Россияне потребляют огромное количество соли. С этим связаны риски артериальной гипертонии, смертности, которые никуда не делись. Если человек потребляет меньше соли, то, конечно, это хорошо", - рассказала специалист в эфире НСН.

Также врач-диетолог Елена Соломатина рассказала изданию "Вечерняя Москва", что перед сном нашему организму нужен белок, чтобы как-то реставрировать повреждения, происходящие в течение дня. "Съедать нужно небольшое количество нежирной рыбы, творог, орехи, кисломолочные продукты", - добавила она.