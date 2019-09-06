Ученые создали экспресс-тест, который позволяет определить рак толстой кишки

Эксперты Массачусетского технологического института провели исследование и создали экспресс-тест для выявления рака толстой кишки. К настоящему моменту он успешно испробован на лабораторных грызунах.

Суть нового метода основывается на свойстве злокачественной опухоли вырабатывать протеазы. Как сообщается в журнале Nature Nanotechnology, введение предполагаемым онкобольным наносенсоров, которые могут расщепляться под действием этих ферментов и выводиться с мочой в окрашенном виде, позволит определить, есть ли у человека заболевание.

В ходе эксперимента на мышах выяснилось, что у грызунов с раком толстой кишки моча после введения наносенсоров становится ярко-синей, а у здоровых – остается нормального цвета. В скором времени планируется провести исследования с участием человека.