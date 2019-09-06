Врачи развеяли миф о соли

Врачи опровергли распространённый миф о том, что соль вредна для организма даже в малых количествах. Врачи из Канады провели исследование и установили, в каком количестве можно употреблять соль, чтобы не навредить здоровью.

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Профессор университета Макмастера в Канаде Салим Юсуф рассказал о максимальной безвредной для человека суточной дозе соли. Оказалось, что при правильном употреблении соль не вредит здоровью, как это принято считать. Опасной она становится только в том случае, если ежедневно употреблять её в количестве более шести грамм, передаёт РенТВ.