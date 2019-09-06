Семь возможных сигналов организма о скорой остановке сердца назвали медики
6 сентября 2019, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в сфере здравоохранения перечислили симптомы, которые могут свидетельствовать о скорой остановке сердца. Об этом идет речь в посте, появившемся в российской блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», пройти обследование необходимо, если наблюдаются следующие сигналы организма:
1. проблемы с желудком;
2. зубная боль;
3. хроническая усталость;
4. болевые ощущения в левой руке;
5. головокружения;
6. кашель с белой или розовой слизью;
7. дискомфорт в области груди.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперты рассказали, какие распространенные привычки убивают головной мозг человека.