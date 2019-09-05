Четыре убивающие мозг человека распространенные привычки перечислили специалисты
5 сентября 2019, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в сфере здравоохранения перечислили распространенные привычки, которые негативно влияют на головной мозг человека. Об этом идет речь в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.
Ресурс ekb.dk.ru предупреждает, что мозг убивают:
1. постоянное чтение новостей в интернете;
2. нездоровое сравнение себя с другими людьми;
3. заедание стресса;
4. привычка выполнять несколько задач сразу.
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