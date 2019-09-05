Четыре убивающие мозг человека распространенные привычки перечислили специалисты

Специалисты в сфере здравоохранения перечислили распространенные привычки, которые негативно влияют на головной мозг человека. Об этом идет речь в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

Ресурс ekb.dk.ru предупреждает, что мозг убивают:

1. постоянное чтение новостей в интернете;

2. нездоровое сравнение себя с другими людьми;

3. заедание стресса;

4. привычка выполнять несколько задач сразу.



Ранее в четверг сообщалось, что кардиологи обозначили пять сигналов организма о скором инфаркте миокарда. В число данных признаков, в частности, попали беспричинные боли в желудке и резкая потеря волос.