В Хабаровске построят российско-японский медцентр

До конца 2019 года в Хабаровске планируют приступить к строительству современного медицинского центра. Это совместный проект России и Японии.

Центр превентивной медицины и диагностики возведут совместно японская компания Marubeni и РЖД. О том, что строительство начнется в конце года, было объявлено в рамках проходящего в настоящее время во Владивостоке ВЭФ. Центр будет обслуживать не только работников РЖД, но и всех граждан, проживающих в регионе.

Согласно проекту, медцентр будет оснащен новейшим оборудованием, в учреждении будут применяться также и дистанционные технологии. По ним возможно будет совершать удаленные обследования и проводить консультации на расстоянии для жителей других регионов ДФО. В первую очередь, это Приморский край и Амурская область.

РЖД представит для нового центра свой имущественный комплекс. Это один из корпусов Дорожной клинической больницы, а также прилегающий к нему земельный участок. Техническое оснащение будет закуплено японской стороной. На Marubeni приходится 75% финансирования проекта. Он будет пилотным. В случае успеха такие центры появятся и в других городах страны.