Главный онколог Минздрава назвал ключевые факторы развития онкологии

Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн в среду, 4 сентября, назвал в разговоре с журналистами основные факторы, которые влияют на развитие рака.

Каприн подчеркнул, что в вопросе развития онкологии роль в основном играет образ жизни. ВОЗ доказала, что ключевыми факторами, провоцирующими развитие онкологии, являются курение, чрезмерное употребление спиртного, а также вирус папилломы человека.

В рамках выступления на Восточном экономическом форуме онколог добавил, что рак может быть вызван химическими веществами, передает ТАСС.