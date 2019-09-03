Повышающие вероятность образования раковой опухоли привычки назвали эксперты
3 сентября 2019, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты в области здравоохранения обозначили привычки, которые повышают риск развития онкологических заболеваний. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся в отечественном сегменте интернета.
В список, опубликованный ресурсом popmech.ru, в частности, попали:
1. любовь к сладкому;
2. привычка пить горячие напитки;
3. работа в ночное время;
4. малоподвижный образ жизни;
5. прием поливитаминов и биологически активных добавок.
Ранее сегодня сообщалось, что иностранные ученые посоветовали простой способ продления жизни. Специалисты рекомендовали ежедневно заниматься быстрой ходьбой.