Детский психолог рассказала, какими расстройствами чаще всего страдают школьники

Специалисты выяснили, что учебный процесс вызывает чувство тревоги и подавленности у 79 процентов российских школьников. Россия обогнала Китай и Германию, у которых результат составил соответственно 64 и 61 процент.



Детский психолог Жанна Сугак рассказала изданию "Вечерняя Москва", почему нашим детям психологически непросто учиться в школе: "Есть разного рода исследования, вопрос, стресс ли это вообще. Но если даже это так и мы опустим все нюансы, хоть они и важны, я должна сказать, что дело в том, что у младших школьников, средних и старших разного рода тревожащие события и явления. У младших школьников есть такой диагноз — школьная неуспешность. Чаще всего это связано с тем, что в школу приходят дети психологически не готовые к ней. Они маленькие психологически — не умеют учиться, не понимают условность этого процесса, и они не столько учатся, сколько пытаются пристроиться, и у них это, естественно, не получается".