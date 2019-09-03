Американские исследователи раскрыли ключевой фактор развития рака шеи и головы

Ученые, работающие в Соединенных Штатах, обозначили основную причину возникновения рака шеи и головы. Об этом говорится в заметке, опубликованной некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.

Как пишет издание «Мир новостей», сотрудники Университета Томаса Джефферсона пришли к выводу, что ключевым фактором развития новообразований в названных частях тела является курение. Исследователи выяснили, что сигаретный дым изменяет метаболизм окружающих опухоль клеток, тем самым стимулируя прогрессирование злокачественного процесса, отмечается в процитированном материале.

Ранее во вторник сообщалось, что в сеть выложили пять советов по снижению артериального давления без лекарств.