Ученые рассказали, почему человеку нужно плакать

Слезы защищают от боли и заживляют раны. Таковы данные исследований, которые провели ученые.

Повышенное слезоотделение снижает возбуждение коры головного мозга. Оно появляется при ушибе или порезе.

Кроме того, слезы отвлекают человека от боли. Они попадают в полость носа и провоцируют тройничный и обонятельный нервы на передачу сигналов в мозг. Это и способствует отвлечению мозга.

Как заявляют ученые, в ходе некогда проведенных исследований выявилась интересная закономерность. У животных, которые плакали, раны заживали быстрее. Те подоыпытные, у которых были удалены слезные железы, не могли восстановиться гораздо дольше.