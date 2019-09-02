Простой способ снизить риск развития инфаркта и инсульта порекомендовали ученые

Специалисты в сфере здравоохранения посоветовали простой способ снизить риск развития инфаркта миокарда и инсульта головного мозга. Об этом рассказывается в материале, опубликованном на страницах отечественных СМИ.

Ученые, представившие результаты своего исследования на Европейском конгрессе кардиологов, порекомендовали употреблять дважды в неделю несоленые орехи. В их пользе для сердечно-сосудистой системы эксперты убедились после того, как проанализировали данные более пяти тысяч жителей Ирана, пишет «Российская газета».

Ранее сегодня сообщалось, что врачи обозначили десять ранних симптомов старческого слабоумия.