Как защитить себя от гриппа?

Врачи рассказали, как надежнее всего обезопасить себя от гриппа. По словам медиков, готовиться к возможной эпидемии стоит начать в октябре-ноябре. Отмечается, что грипп лечится сложнее, чем обычная простуда, а также может дать опасные осложнения.

Врачи считают, что самым надёжным способом уберечь своё здоровье является вакцинация. При этом состав вакцины меняется каждый год, поскольку вирус может мутировать. В первую очередь делать прививку советуют людям пенсионного возраста и детям, а также пациентам, страдающим от хронических болезней сердца, печени, почек и легких, передаёт Мир24. В группе риска находятся те, кто часто контактирует с большим количеством людей, беременные и люди со слабым иммунитетом.