Четыре убивающие здоровье человека бытовые привычки перечислили специалисты
2 сентября 2019, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в области здравоохранения обозначили четыре бытовые привычки, которые разрушают здоровье человека. Об этом рассказывается в посте, появившемся некоторое время назад в российской блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», губительно на организм действуют:
1. гиподинамия, она, в частности, приводит к возникновению проблем с позвоночником и суставами;
2. привычка экономить на сне - может спровоцировать развитие инфаркта или инсульта;
3. отказ от завтрака - способствует образованию камней в желчном пузыре;
4. общение с неприятными людьми - провоцирует постоянный стресс.
Ранее сообщалось, что ученые создали новейший препарат для борьбы с ВИЧ-инфекцией.