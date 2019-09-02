Четыре убивающие здоровье человека бытовые привычки перечислили специалисты

Специалисты в области здравоохранения обозначили четыре бытовые привычки, которые разрушают здоровье человека. Об этом рассказывается в посте, появившемся некоторое время назад в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», губительно на организм действуют:

1. гиподинамия, она, в частности, приводит к возникновению проблем с позвоночником и суставами;

2. привычка экономить на сне - может спровоцировать развитие инфаркта или инсульта;

3. отказ от завтрака - способствует образованию камней в желчном пузыре;

4. общение с неприятными людьми - провоцирует постоянный стресс.

Ранее сообщалось, что ученые создали новейший препарат для борьбы с ВИЧ-инфекцией.