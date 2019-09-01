Названы ранние признаки диабета, которые можно спутать с симптомами других болезней

Эксперты из The Global Diabetes Community назвали ранние симптомы диабета, которые люди могут спутать с признаками менее опасных болезней. Специалисты призывают обратить внимание на восемь факторов.

Одним из ключевых симптомов является хроническая усталость, которую нередко связывают с тяжелой работой, стрессом и бессонницей. Ученые отмечают, что подобное состояние может возникать из-за того, что в организме человека имеется дисбаланс между количеством инсулина и уровнем глюкозы.