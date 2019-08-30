Кузнецова рассказала, что скоро в России появится замена пробе Манту
30 августа 2019, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что в России в скором времени появится альтернатива пробе Манту для выявления туберкулезной инфекции.
По словам Кузнецовой, новый препарат появится на рынке с сентября этого года. Производство запущено во Владимирской области, передаёт РИА Новости. Отмечается, что в дальнейших планах – бесплатное распространение препарата для всех желающих.
«Согласно закону, регионы могут сами, исследовав спрос, закупать с 1 сентября тесты Т-спот и делать их бесплатно для всех как пробу Манту», - уточнила омбудсмен.