Кузнецова рассказала, что скоро в России появится замена пробе Манту

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что в России в скором времени появится альтернатива пробе Манту для выявления туберкулезной инфекции.

По словам Кузнецовой, новый препарат появится на рынке с сентября этого года. Производство запущено во Владимирской области, передаёт РИА Новости. Отмечается, что в дальнейших планах – бесплатное распространение препарата для всех желающих.

«Согласно закону, регионы могут сами, исследовав спрос, закупать с 1 сентября тесты Т-спот и делать их бесплатно для всех как пробу Манту», - уточнила омбудсмен.