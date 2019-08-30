Почему кофе противопоказан людям с хронической усталостью?

Несмотря на распространённое мнение о том, что кофе является бодрящим напитком, людям с хронической усталостью он противопоказан. Врачи заявляют, что в таком состоянии кофе может полностью лишить человека сил.

Отмечается, что в период хронической усталости после употребления кофе человек ощущает кратковременный прилив энергии, после чего наступает упадок сил. Также кофе может стать причиной нарушения сна и мигреней, что сказывается на весе. Во избежание неприятных последствий специалисты советуют заменить кофе на зеленый чай, который также богат кофеином, но не имеет таких побочных эффектов, передаёт Мир24.