Диетолог рассказала о трёх самых полезных дарах осени

Диетолог Елена Соломатина рассказала о трёх самых полезных осенних плодах. По её словам, употребление в пищу этих овощей и фруктов могут укрепить иммунитет и нормализовать работу всего организма.

Соломатина посоветовала россиянам с приходом осени обратить внимание на тыквы, сливы и груши. Диетолог объяснила, что тыква богата бета-каротином, который улучшает состояние кожи, иммунной системы, слизистых оболочек и зрения и помогает при профилактике респираторных заболеваний. При этом употреблять овощ следует с жирами, например, сметаной или маслом.

Слива содержит пектины, клетчатку и большое количество антиоксидантов, благодаря чему выводит из организма радионуклеиды и соли тяжёлых металлов. Что касается груши, то в этом фрукте содержатся пектины, калий и магний, способствующие улучшению работы кишечника, передаёт РИА Новости.

«Груша — прекрасный десерт, который тоже лучше есть сырым, хотя иногда ее и запекают. В последнем случае пектины будут выводить излишки холестерина», - отметила диетолог.