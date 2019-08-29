Семь признаков глазного инсульта перечислили специалисты в области медицины
29 августа 2019, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты в области здравоохранения перечислили семь признаков глазного инсульта. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественной блогосфере.
Один из каналов в «Яндекс. Дзен» пишет, что обеспокоиться следует, если наблюдаются такие симптомы, как:
1. вспышки в глазах;
2. сильная боль;
3. глазные выделения;
4. ухудшение остроты зрения;
5. пульсация;
6. ощущение размытости окружающих людей и предметов;
7. диплопия (двойное зрение).
Ранее в четверг сообщалось, что работающие в Соединенных Штатах медики выявили ранний предвестник будущего инфаркта миокарда. К своим выводам специалисты пришли по итогам исследования.