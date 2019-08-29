Семь признаков глазного инсульта перечислили специалисты в области медицины

Эксперты в области здравоохранения перечислили семь признаков глазного инсульта. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Один из каналов в «Яндекс. Дзен» пишет, что обеспокоиться следует, если наблюдаются такие симптомы, как:

1. вспышки в глазах;

2. сильная боль;

3. глазные выделения;

4. ухудшение остроты зрения;

5. пульсация;

6. ощущение размытости окружающих людей и предметов;

7. диплопия (двойное зрение).

Ранее в четверг сообщалось, что работающие в Соединенных Штатах медики выявили ранний предвестник будущего инфаркта миокарда. К своим выводам специалисты пришли по итогам исследования.