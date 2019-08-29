Медики рассказали об опасности употребления орехов

Эксперты рассказали, что неумеренное потребление такого полезного продукта, как орехи, может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Медики дали советы и рекомендации на эту тему.

По словам заведующей консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" Екатерины Бурляевой, основная причина - в количестве, передает РИА Новости. В сутки стоит потреблять не более 50 г орехов.

Переедание же может привести к непроходимости кишечника - угрожающему жизни состоянию. При этом, отмечают специалисты, в целом орехи очень полезны: в них много витаминов и микроэлементов, важных для здоровья людей.

От употребления 30-50 г орехов в день здоровье человека только улучшится, и кроме того, это не нанесет вреда фигуре. Лучше всего орехи есть в первой половине дня. Напомним, сегодня в России отмечается Ореховый спас.