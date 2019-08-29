Диетолог, терапевт, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Потянова перечислила основные правила "звёздной" диеты. Эксперт объяснила, что чаще всего делают знаменитости, чтобы сбросить лишние килограммы, сообщает КП.

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Ирина Потянова объяснила, что первое от чего стоит отказаться, это сладкое и сдобное. По её словам, быстрые углеводы быстро превращаются в жиры, поэтому их обязательно нужно исключить.

Вторым важным правилом похудения является нормализация уровня глюкозы в крови, потому что её избыток превращается в жиры.

Эксперт отметила, что на завтрак надо употреблять жиры с умеренным количеством белка: яйца, красная жирная рыба или мясо. На гарнир лучше всего овощи.

"На обед, помимо белка, нужны сложные углеводы (крупы) - для того чтобы поднять уровень кортизола, который обычно у всех начинает снижаться к обеду, и тем самым повысить работоспособность. Обязательна клетчатка (сырые овощи)", - добавила Потянова.

На ужин, специалист советует, помимо овощей потреблять постный белок и полезные жиры.

По словам диетолога, нельзя перекусывать фруктами, потому что дополнительный прием фруктозы замедляет процессы жиросжигания.

"Последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна, но не позднее 20.00", - заключила она.

В этом году успели похудеть многие знаменитости: Мария Порошина, Надежда Кадышева, Сергей Майоров и др.