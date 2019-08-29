Диетолог раскрыла секрет "звёздной" диеты
29 августа 2019, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]
Диетолог, терапевт, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Потянова перечислила основные правила "звёздной" диеты. Эксперт объяснила, что чаще всего делают знаменитости, чтобы сбросить лишние килограммы, сообщает КП.
Ирина Потянова объяснила, что первое от чего стоит отказаться, это сладкое и сдобное. По её словам, быстрые углеводы быстро превращаются в жиры, поэтому их обязательно нужно исключить.
Вторым важным правилом похудения является нормализация уровня глюкозы в крови, потому что её избыток превращается в жиры.
Эксперт отметила, что на завтрак надо употреблять жиры с умеренным количеством белка: яйца, красная жирная рыба или мясо. На гарнир лучше всего овощи.
"На обед, помимо белка, нужны сложные углеводы (крупы) - для того чтобы поднять уровень кортизола, который обычно у всех начинает снижаться к обеду, и тем самым повысить работоспособность. Обязательна клетчатка (сырые овощи)", - добавила Потянова.
На ужин, специалист советует, помимо овощей потреблять постный белок и полезные жиры.
По словам диетолога, нельзя перекусывать фруктами, потому что дополнительный прием фруктозы замедляет процессы жиросжигания.
"Последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна, но не позднее 20.00", - заключила она.
В этом году успели похудеть многие знаменитости: Мария Порошина, Надежда Кадышева, Сергей Майоров и др.