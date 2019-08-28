Диетолог рекомендует кормить школьников шесть раз в день

Главный детский диетолог департамента здравоохранения Москвы Татьяна Брежнева рекомендует кормить учеников младшей школы стоит кормить 5-6 раз в день. Эксперт дала примерный распорядок приемов пищи.

Брежнева призывает кормить младших школьников каждые 3,5-4 часа, поскольку более частые приемы приводят к снижению аппетита, а редкие – к растяжению желудка из-за больших приемов пищи.