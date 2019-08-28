Ученые назвали пользу вредных привычек
28 августа 2019, 13:51 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Считающиеся вредными привычки могут сохранить здоровье. Такое мнение высказывают медики. Их слова цитируют масс-медиа.
Дневной сон необходим, чтобы защитить себя от болезней сердца. Если поспать с 13:00 до 15:00, это еще и повысит работоспособность.
Жирная пища помогает защитить организм от рака. Благодаря ей усваиваются витамины и минералы.
Компьютерные игры спасают от слабоумия и повышают уровень интеллекта. Игры-стрелялки, помимо этого, еще и повышают скорость реакции.